Pedro Sá (45+3 minutos), na própria baliza, Vítor Ferreira (70) e Otávio (75) marcaram os golos dos 'dragões', que ainda não perderam nesta edição da I Liga e somaram a oitava vitória consecutiva.

O FC Porto passou a somar 35 pontos, mais três do que o Sporting e quatro do que o Benfica, que se defrontam ainda hoje, enquanto o Portimonense mantém o sexto lugar, com 20.

