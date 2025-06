Os 'dragões', que ao intervalo venciam por 4-1, venceram, em casa, o primeiro jogo da final por 4-3, e perderam o segundo, disputado em Barcelos, por 3-1, após prolongamento.

O quarto jogo da final, a disputar em casa do Óquei de Barcelos, campeão europeu em título, disputa-se na quarta-feira, às 21:00. Caso seja necessário, o quinto encontro será jogado no próximo domingo, às 18:00, no Porto.

AO // AO

Lusa/Fim