Ainda sem derrotas no campeonato, os 'dragões' visitam às 20:00 o Moreirense, 17.º e penúltimo classificado, que apenas venceu um dos últimos cinco encontros, mas apenas perdeu uma vez com os 'dragões' nas últimas sete partidas em Moreira de Cónegos.

Para este encontro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não poderá contar com Pepe e Marchesín, castigados depois do clássico com o Sporting.

Duas horas antes, o Sporting, que vem de uma goleada sofrida perante o Manchester City, tenta pressionar o FC Porto, na receção ao Estoril Praia (sétimo), que voltou aos triunfos na última ronda, depois de oito jogos sem vencer.

Do clássico com os 'dragões' resultam quatro ausências para este encontro, com os castigos a Coates, Palhinha e Tabata, expulsos no Dragão, e de Ricardo Esgaio, que completou uma série de cinco amarelos.

Pressionado pelo Gil Vicente, que está a apenas um ponto do quarto lugar, o Sporting de Braga visita o 'aflito' Tondela (15.º), que está apenas um ponto acima da zona de despromoção.

O Famalicão, com os mesmos pontos e um lugar abaixo do Tondela - o de 'play-off' de manutenção -, visita o Marítimo, num mais confortável oitavo lugar.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 18 fev:

Boavista -- Benfica, 2-2

- Sábado, 19 fev:

Gil Vicente - Belenenses SAD, 2-0

Paços de Ferreira -- Vizela, 2-1

Vitória de Guimarães -- Arouca, 1-3

- Domingo, 20 fev:

Marítimo - Famalicão, 15:30

Sporting - Estoril Praia, 18:00

Moreirense - FC Porto, 20:00

Tondela - Sporting de Braga, 20:45

- Segunda-feira, 21 fev:

Santa Clara -- Portimonense, 19:15 locais (20:15, horas de Lisboa)

NFO // NFO

Lusa/Fim