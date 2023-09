De acordo com uma nota publicada no sítio do clube 'azul e branco', o treinador Sérgio Conceição chamou 22 jogadores para o jogo de terça-feira, preterindo quatro dos cinco ausentes notados de manhã nos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, no Olival.

Se o inglês Danny Namaso tem recuperado de uma lesão na anca esquerda, o espanhol Iván Marcano e o brasileiro Evanilson sofreram na sexta-feira uma rotura ligamentar do joelho direito e uma entorse no joelho esquerdo, respetivamente, durante a vitória do FC Porto no terreno do Estrela da Amadora (1-0), para a quinta ronda da I Liga portuguesa.

No boletim clínico figura também o brasileiro Gabriel Veron, que ficou de fora da lista de jogadores inscritos pelos vice-campeões nacionais para a primeira fase da 'Champions'.

Já o brasileiro Pepê vai cumprir suspensão no embate face ao campeão ucraniano, após ter sido expulso na receção aos italianos do Inter Milão (0-0), em março, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2022/23 da prova, que implicou a eliminação do FC Porto.

Os 'azuis e brancos', vencedores da prova em 1986/87 e 2003/04, viajaram ao início da tarde para Hamburgo, na Alemanha, onde o Shakhtar Donetsk vai receber durante esta temporada os seus compromissos internacionais, devido à invasão da Rússia à Ucrânia.

A partir das 19:45 locais (18:45 em Lisboa), o treinador Sérgio Conceição e um jogador a designar vão falar em conferência de imprensa no Volksparkstadion, palco da partida de terça-feira, que arranca às 20:00 portuguesas, sob arbitragem do italiano Davide Massa.

O FC Porto vai iniciar a sua 27.ª presença, e quarta consecutiva, na Liga dos Campeões, sendo que a primeira ronda do Grupo H contempla ainda a receção dos espanhóis do FC Barcelona, dos internacionais lusos João Cancelo e João Félix, aos belgas do Antuérpia.

A primeira fase da 69.ª edição da principal prova europeia de clubes vai decorrer até 12 e 13 de dezembro e apura os dois melhores classificados de cada 'poule' para os 'oitavos', estando a final prevista para 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa e Cláudio Ramos.

- Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, David Carmo, Fábio Cardoso, Pepe, Zaidu e Wendell.

- Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, Iván Jaime e André Franco.

- Avançados: Galeno, Gonçalo Borges, Francisco Conceição, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Fran Navarro.

RYTF // PFO

Lusa/Fim