O FC Porto chegou ao triunfo no tempo de descontos, depois de ter conseguido a igualdade, aos 81, com um tento do defesa central Zé Pedro, numa altura em que já jogava em superioridade numérica, com a expulsão do 'axadrezado' Pedro Malheiro, aos 64, pouco depois de Bruno Lourenço ter dado vantagem ao Boavista, aos 60.

Com este triunfo, os 'dragões' seguem no terceiro lugar, com 69 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quarto e próximo adversário do FC Porto, na última jornada, enquanto o Boavista permanece na 'luta' pela fuga ao play-off de manutenção, com 31 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora, 15.º, e mais dois do que o Portimonense, que ocupa essa posição de risco.

