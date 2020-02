FC Porto pode assumir liderança e pressionar mais o Benfica O FC Porto pode assumir hoje a liderança da I Liga de futebol, embora de forma provisória, caso vença na receção ao Portimonense, em jogo da 22.ª jornada da prova, beneficiando de o Benfica apenas jogar na segunda-feira. desporto Lusa desporto/fc-porto-pode-assumir-lideranca-e-pressionar-_5e524525ecd6251278770808





Os 'dragões', que recuperaram de uma desvantagem de sete pontos para apenas um -- o Benfica sofreu duas derrotas consecutivas, com FC Porto e Sporting de Braga -, estão num claro bom momento de forma e são favoritos perante um Portimonense em crise de resultados e que já trocou de treinador, tendo Paulo Sérgio rendido Folha no comando técnico.

Além deste jogo, a 22.ª jornada conta hoje com outros quatro embates, o Paços de Ferreira-Famalicão, o Moreirense-Santa Clara, o Sporting-Boavista e o Sporting de Braga-Vitória de Setúbal, encerrando na segunda-feira, com a deslocação do Benfica a Barcelos para defrontar o Gil Vicente.

Resultados e programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 fev:

Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães, 0-2

- Sábado, 22 fev:

Tondela - Rio Ave, 1-2

Belenenses SAD - Marítimo, 1-0

- Domingo, 23 fev:

Paços de Ferreira - Famalicão, 15:00

Moreirense - Santa Clara, 15:00

Sporting - Boavista, 17:30

Sporting de Braga - Vitória de Setúbal, 20:00

FC Porto - Portimonense, 20:30

- Segunda-feira, 24 fev:

Gil Vicente - Benfica, 19:30.

