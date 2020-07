O central espanhol e o médio português fizeram "tratamento", com o primeiro a recuperar de uma rotura de ligamentos num joelho e o segundo de uma lesão muscular numa coxa, sofrida na última jornada, sendo os únicos indisponíveis por questões físicas.

No 'clássico' da 32.ª jornada da I Liga, no Estádio do Dragão, o treinador Sérgio Conceição não contará também com o colombiano Matheus Uribe e com o mexicano Jesus Corona, que em Tondela viram o quinto cartão amarelo e vão cumprir um jogo de suspensão.

O FC Porto pode entrar em campo na quarta-feira já campeão, se o Benfica, segundo classificado, a oito pontos, não vencer hoje no Estádio da Luz o Vitória de Guimarães, sétimo, em jogo com início marcado para as 21:30.

Se os 'encarnados' vencerem, ao FC Porto bastará um empate diante do Sporting para conquistar o 29.º título da sua história.

