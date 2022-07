FC Porto no Grupo C, Sporting nas 'meias' da qualificação para Taça da Europa de basquetebol

O FC Porto ficou hoje incluído no Grupo C da Taça da Europa de basquetebol, juntamente com o suíço Friburgo Olympic, o estónio Parnu Sadam e o neerlandês Heroes Den Bosch, ditou o sorteio, realizado em Munique, Alemanha.