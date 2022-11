Os 'leões' apresentaram-se sem Travante Williams e Ivica Radici e com apenas dez jogadores inscritos para este jogo e destes utilizaram nove, pois João Troni não saiu do banco.

Apesar disso, o Sporting entrou bem e dominou um primeiro período em que a produção ofensiva duas equipas foi muita alta e as defesas estiveram algo permissivas.

O base Marcus Lovett Jr, no Sporting, que foi o melhor marcador do jogo, com 29 pontos, e o poste Michael Finke, no FC Porto, começaram cedo a destacar-se, ambos com lançamentos de dois e de três pontos.

A equipa leonina venceu o primeiro período, mas o FC Porto reagiu e no seguinte recuperou e foi para o intervalo a perder por apenas dois pontos, devido à qualidade da sua defesa, muito intensa e pressionante sobre o portador da bola.

Lovett Jr, que havia brilhado no período inicial, sentiu mais dificuldades para lançar ao cesto e nessa altura apareceu em Derrick Fenner Jr., também ele um excelente lançador.

O FC Porto manteve a intensidade defensiva após o intervalo e Michael Finke continuou inspirado nos lançamentos, mais aparecendo até um base, mas o Sporting respondeu bem e Lovett Jr provou que é um perigo se o deixarem à solta, visto que é um temível lançador.

O Sporting terminou o terceiro período ainda na frente e no seguinte e último teve uma fase menos boa que lhe foi fatal, quando ficou a perder por nove pontos (84-75 e 90-91), com Max Landis e Charlon Kloof e ainda Michael Finke confiantes e imparáveis a somar pontos para o lado portista.

Talvez por ter menos opções no banco, a equipa lisboeta tremeu, mas não caiu e, num derradeiro esforço, com muito coração, conseguiu reduzir a desvantagem e deixar tudo em aberto nos segundos finais (90-89).

Teyvon Myers dispôs de dois lançamentos livres com pouco mais de nove segundos para jogar e concretizou só um. O Sporting pediu então um desconto de tempo para tentar uma jogada ensaiada, mas o FC Porto defendeu-se com 'unhas e dentes' e tanto Lovett Jr como Derrick Fenner Jr falharam os lançamentos tentados e não evitaram a primeira derrota da sua equipa.

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

FC Porto -- Sporting, 91-89

Ao intervalo: 45-47.

Sob a arbitragem de Luís Lopes, Nuno Monteiro e Diogo Martins, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (91): Miguel Cardoso, Francisco Amarante (14), Max Landis (21), Miguel Queiroz (5) e Michael Finke (25). Jogaram ainda Charlon Kloof (6), Teyvon Myers (13), Vladyslav Voytso, Keven Gomes (2), João Guerreiro (2) e Danjel Purifoy (3).

Treinador: Fernando Sá.

- Sporting (89): Diogo Ventura (11), Marcus Lovett Jr. (29), Marko Loncovic (3), Gerald Armwood (17) e João Fernandes (6). Jogaram ainda Ricardo Monteiro (2), António Monteiro (2), Derrick Fenner Jr. (19) e Gil Jardim.

Treinador: Pedro Nuno.

Marcha do marcador: 25-29 (primeiro período), 45-47 (intervalo), 66-70 (terceiro período) e 91- (resultado final).

Assistência: cerca de 1.200 espetadores.

AYM // NFO

Lusa/fim