Carlo Di Benedetto (oito e 22 minutos), Telmo Pinto (13 e 20), Rafa (14), Xavi Barroso (39) e Ezequiel Mena (43) apontaram os golos do FC Porto no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, enquanto Gonzalo Romero (11 e 48) e Toni Pérez (13) marcaram nos 'leões'.

O FC Porto reforça a liderança isolada, com 46 pontos, contra 41 do Sporting, que pode ser ultrapassado no segundo posto pelo Óquei de Barcelos, com 39 e menos um jogo.

Com o presidente sportinguista Frederico Varandas a assistir ao jogo no Pavilhão João Rocha, as duas equipas protagonizaram um início entretido e de muito equilíbrio, com sinal mais para o FC Porto, a chegar ao golo por Carlo Di Benedetto, aos oito minutos.

Numa partida de 'parada e resposta' neste primeiro período, o Sporting empatou aos 11, através de um livre direto, apontado por Gonzalo Romero, mas os 'dragões' não se deixaram ficar e, logo aos 13, Telmo Pinto restabeleceu a vantagem, em zona frontal.

No entanto, bastaram apenas sete segundos para o conjunto 'verde e branco' voltar a igualar a partida, num lance algo confuso em que Toni Pérez atirou a bola para o fundo da baliza, mas a equipa de Ricardo Ares também reagiu prontamente, aos 14, por Rafa.

O encontro estava frenético e combativo, com muitos golos e lances polémicos que já são habituais em jogos 'grandes', mas o FC Porto 'descolou' no marcador e chegou aos 5-2, com os segundos tentos de Telmo Pinto, aos 20, e de Carlo Di Benedetto, aos 22.

Com uma vantagem relativamente confortável do FC Porto, na segunda parte viu-se o Sporting à procura da recuperação, mas esbarrou muitas vezes no guarda-redes Xavi Malián, sendo que Gonzalo Romero, aos 34, desperdiçou uma oportunidade soberana.

Dispondo de um livre direto, a castigar a 10.ª falta dos portistas, o argentino atirou ao lado e, na recarga, não finalizou com sucesso, antecedendo o sexto golo dos nortenhos na partida, num 'tiro' cruzado de Xavi Barroso, que praticamente sentenciou o triunfo.

Gonzalo Romero voltou a falhar um livre direto, mas redimiu-se aos 48, na conclusão do resultado, já depois de Ezequiel Mena ter batido Ângelo Girão pela sétima vez (43).

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- FC Porto, 3-7.

Ao intervalo: 2-5.

Marcadores:

0-1, Carlo Di Benedetto, 08 minutos.

1-1, Gonzalo Romero, 11.

1-2, Telmo Pinto, 13.

2-2, Toni Pérez, 13.

2-3, Rafa, 14.

2-4, Telmo Pinto, 20.

2-5, Carlo Di Benedetto, 22.

2-6, Xavi Barroso, 39.

2-7, Ezequiel Mena, 43.

3-7, Gonzalo Romero, 48.

Sob a arbitragem de Pedro Silva e João Duarte, as equipas alinharam:

- Sporting: Ângelo Girão, Henrique Magalhães, Gonzalo Romero, Alessandro Verona e João Souto. Jogaram ainda Toni Pérez, Matías Platero, Ferran Font e João Almeida.

Treinador: Paulo Freitas.

- FC Porto: Xavi Malián, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia, Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Tiago Rodrigues, Telmo Pinto, Rafa e Ezequiel Mena.

Treinador: Ricardo Ares.

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.

DYRP // AMG

Lusa/Fim