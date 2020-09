Os portistas chegaram a este jogo com a clara vontade de tentar corrigir a entrada em falso na prova, com a derrota em casa do Elverum (30-28). Os bielorrussos, por outro lado, venceram na primeira jornada, tendo agora sido travados por um 'dragão' cauteloso e muito mais desinibido.

Mas a partida não começou da melhor forma para os portistas. O Meshkov entrou melhor e conseguiu adiantar-se no marcador colocando uma maior pressão na partida.

O primeiro golo do FC Porto aconteceu apenas aos 5 minutos (2-1).

Depois de quase 20 minutos de desnorte da equipa portista, a formação comandada por Magnus Andersson começou a recuperar, conseguindo chegar ao empate (7-7).

Pela primeira vez no jogo, o FC Porto colocou-se na frente do marcador aos 23 minutos e, a partir dessa altura, não deixou mais a liderança.

Na segunda parte, os 'azuis e brancos' entraram com mais confiança e conseguiram controlar a vantagem da melhor forma, beneficiando de um adversário mais frágil e com pouca capacidade de reação.

Das falhas dos bielorrussos o FC Porto conseguiu tirar partido fazendo ataques rápidos que acabaram por resultar em golo.

No entanto, essa estabilidade da equipa portista deixou de ser tão forte nos últimos minutos do encontro, altura em que o Meshkov, depois de estar a perder por sete, empatou o encontro (17-17), aos 45 minutos.

Ainda assim, o FC Porto conseguiu controlar da melhor, tornando-se mais eficaz nas alturas decisivas.

Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.

FC Porto - Meshkov Brest, 27-25.

Ao intervalo: 12-9.

Sob a arbitragem de Andreu Marin e Ignacio Serradilla (ESP), as equipas alinharam:

- FC Porto: Nikola Mitrevski, Victor Iturriza (4), Miguel Martins (4), Djibril M'Bengue, Ivan Sliskovic, Diogo Branquinho e Antonio Areia (5). Jogaram ainda: Alfredo Quintana, Daymaro Salinas (2), André Gomes (3), Fábio Magalhães (4), Diogo Silva, Manuel Spath (1), Miguel Alves (4), Leonel Fernandes. Martim Costa.

Treinador: Magnus Andersson.

- Meshkov Brest: Ivan Pesic, Marko Panic (9), Alexsander Shkurinskiy (3), Andrei Yurinok (1), Stas Skube, Mikita Vailupau (4) e Vladimir Vranjes. Jogaram ainda: Simon Razgor (3), Viachaslau Shumak, Jaka Malus (1), Pawel Paczkowski Dimitri Santalov (4)

Treinador: Raul Alonso.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19

JYA // AJO

Lusa/fim