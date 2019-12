FC Porto enfrenta Bayer Leverkusen nos 16 avos de final O FC Porto, vencedor do Grupo G, vai defrontar os alemães do Bayer Leverkusen nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça. desporto Lusa desporto/fc-porto-enfrenta-bayer-leverkusen-nos-16_5df7785029922c79774c6b90





A formação orientada por Sérgio Conceição disputa o encontro da primeira mão na Alemanha, em 20 de fevereiro de 2020, e o da segunda no Estádio do Dragão, no Porto, no dia 27.

Os 'azuis e brancos' estão pela quinta vez nos 16 avos de final da Liga Europa, fase que ultrapassaram em 2010/11, rumo ao título, e em 2013/14, para 'tombarem' nos quartos de final, e na qual foram eliminados em 2011/12 e 2015/16.

