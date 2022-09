Quatro dias depois de ter sido goleado em casa pelo Club Brugge (4-0), na Liga dos Campeões, o campeão nacional viu-se em desvantagem aos 41 minutos, com um golo de Tiago Gouveia, mas Taremi empatou aos 90+9, numa altura em que o Estoril Praia jogava em inferioridade desde os 77 minutos, por expulsão de Mor Ndiaye.

Na terceira posição, os 'dragões' têm agora 16 pontos, a dois do líder Benfica e em igualdade com o Sporting de Braga, segundo, que têm menos um jogo, enquanto os 'canarinhos' são sextos, com 11.

NFO // NFO

Lusa/Fim