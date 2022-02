Do lado do campeão Sporting, o treinador Rúben Amorim 'avisou' que o mais importante é manter hoje, no embate da 21.ª jornada, no mínimo, a diferença de seis pontos para o rival, antes da visita que terá na sexta-feira ao Estádio do Dragão, no Porto, e que não pensa poupar jogadores.

Para a receção ao Famalicão, a partir das 20:30, Porro, Esgaio, Palhinha, Sarabia e Pedro Gonçalves estão em risco de falharem a próxima jornada, se virem um cartão amarelo, situação idêntica no FC Porto com Uribe, João Mário e Bruno Costa.

O jogo entre Sporting e Famalicão acontece já depois de o FC Porto jogar em Arouca (18:00), com o técnico Sérgio Conceição a querer manter a invencibilidade, quando conta com 18 vitórias e dois empates no campeonato.

Os 'dragões', que vencem há 15 jornadas consecutivas, podem igualar em Arouca o recorde de André Villas-Boas, com 16 triunfos, em 2011/12, a poucos dias de disputarem o clássico, que lhes pode abrir a passadeira do título ou, pelo contrário, aproximar o Sporting.

Noutro jogo de hoje da 21.ª jornada da I Liga, o Gil Vicente tenta em casa dar continuidade aos resultados que o deixam em quinto lugar, depois de quatro vitórias e um empate nos últimos jogos - entre os quais a vitória no Estádio da Luz (2-1) -, frente a um Santa Clara também numa série positiva.

Os açorianos apenas perderam em janeiro com o Sporting na Taça de Portugal, mas no campeonato, com três vitórias e um empate, não perdem desde o final de dezembro, tendo mesmo imposto aos 'leões' uma derrota na I Liga.

À mesma hora do jogo entre gilistas e açorianos (15:30), o Boavista (14.º) recebe o Vizela (22.º), numa fase mais difícil para os 'axadrezados', que estão sem vencer desde 19 de dezembro, com quatro empates e uma derrota na I Liga.

Programa da 21.ª jornada:

- Sábado, 05 fev:

Marítimo - Estoril Praia, 0-0

Paços de Ferreira -- Portimonense, 1-1

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 2-1

- Domingo, 06 fev:

Gil Vicente - Santa Clara, 15:30.

Boavista - Vizela, 15:30.

Arouca - FC Porto, 18:00.

Sporting - Famalicão, 20:30.

- Segunda-feira, 07 fev:

Tondela -- Benfica, 19:00.

Moreirense - Belenenses SAD, 21:15.

RPM // JP

Lusa/Fim