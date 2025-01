'Dragões' e 'leões' chegam à 'final four', na qual são os primeiros protagonistas, na terça-feira, com um ponto de diferença no campeonato, com vantagem provisória para os campeões nacionais -- fruto do empate sofrido no terreno do Vitória de Guimarães (4-4) e da suspensão da visita dos portuenses ao Nacional.

Depois da vitória 'azul e branca', no prolongamento e após reviravolta (4-3), na Supertaça Cândido Oliveira, em Aveiro, logo no início da época, e do triunfo caseiro 'verde e branco' na I Liga por 2-0, também ainda em agosto de 2024, os rivais vão desempatar na luta pelo acesso à final da Taça da Liga, marcada para sábado.

A meia-final entre Sporting e FC Porto reedita a final da edição de 2022/23, que resultou no único triunfo portista sobre os lisboetas na competição, em seis jogos, com golos de Stephen Eustáquio e Ivan Marcano.

Antes, quatro dos cinco duelos penderam para os 'verdes e brancos', em dois dos casos no desempate através de grandes penalidades, além do empate 0-0 quando se defrontaram na fase de grupos, em 2013/14.

Esta vai ser também a quarta meia-final entre Sporting e FC Porto, com sucesso total para os atuais campeões nacionais, quatro vezes vencedores da Taça da Liga, a última das quais em 2021/22, no regresso dos 'azuis e brancos' à 'final four', depois de terem falhado esta fase quando defendiam o único troféu conquistado.

A outra meia-final, marcada para quarta-feira, também às 19:45, e igualmente em Leiria, vai opor o Sporting de Braga, três vezes vencedor e detentor do troféu, frente ao Benfica, recordista com sete títulos, o último dos quais em 2015/16.

O quinto embate entre benfiquistas e bracarenses na competição reedita o jogo do último sábado entre as duas equipas da 17.ª jornada da I Liga, em Lisboa, onde os anfitriões foram batidos, por 2-1, ficando a três pontos do líder Sporting e dois do FC Porto, segundo e com menos um jogo.

Nas três meias-finais entre Sporting de Braga e Benfica, os minhotos avançaram duas vezes, a última das quais com um triunfo nos 90 minutos, em 2020/21, e na 'lotaria' das grandes penalidades, em 2012/13, contra a vitória do Benfica, dentro do tempo regulamentar, em 2015/16 -- os lisboetas viriam a erguer o troféu, o seu último, com uma goleada por 6-2 diante do Marítimo.

O outro encontro entre as duas equipas ocorreu na fase de grupos de 2017/18, em Lisboa, e saldou-se por uma igualdade 1-1.

O Benfica conta oito presenças na final da Taça da Liga, mais uma do que o Sporting, enquanto Sporting de Braga e FC Porto contam cinco cada.

JP // MO

Lusa/Fim