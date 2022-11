As equipas portuense e lisboeta venceram os respetivos grupos -- com 'twist hitchcockiano' no caso dos benfiquistas -- e evitaram oponentes ainda menos recomendáveis, com Portugal a falhar um inédito 'pleno' de três presenças nos 'oitavos' porque o Sporting terminou em terceiro lugar e foi relegado para o 'play-off' da Liga Europa.

De todos os clubes do designado pote 2, o Liverpool, vice-campeão inglês e europeu, no qual alinham os portugueses Diogo Jota e Fábio Carvalho, é o adversário que o campeão português e o líder da I Liga mais desejariam evitar, ainda que os 'dragões' também gostassem de ver à distância o Paris Saint-Germain.

O campeão francês, com um numeroso 'contingente' luso (Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha), além do trio de superestrelas composto por Mbappé, Messi e Neymar, não poderá defrontar o Benfica, porque se cruzaram no grupo H, vencido com recurso ao sétimo critério de desempate (golos marcados na condição de visitante).

O Benfica conquistou o grupo graças a uma goleada por 6-1 na última jornada sobre o Maccabi Haifa - com o último e, afinal, decisivo golo a ser marcado aos 90+2 minutos, por João Mário -, um dia depois de o rival portuense se ter imposto na 'poule' B, seguindo para a fase a eliminar na improvável companhia do Club Brugge.

O tricampeão belga perfila-se mesmo como o adversário mais acessível que o Benfica poderá encontrar nos oitavos, em contraponto com AC Milan, detentor do título italiano, que tem no português Rafael Leão a maior referência, e o rival citadino e 'vice' Inter de Milão.

Num plano intermédio situam-se as três equipas da Liga alemã: Borussia Dortmund, Leipzig (equipas que têm nos plantéis os internacionais portugueses Raphaël Guerreiro e André Silva, respetivamente), e Eintracht Frankfurt, que na última ronda venceu por 2-1 em Alvalade e despromoveu o Sporting à Liga Europa.

Além da vantagem teórica de jogarem a segunda mão em casa, o estatuto de cabeças de série permite a FC Porto e Benfica evitar os outros vencedores de grupos, como o Real Madrid, detentor dos títulos europeu e espanhol, Bayern Munique, 'crónico' campeão alemão, e Manchester City, campeão inglês, além de Chelsea, Tottenham e Nápoles, líder do campeonato italiano.

No sorteio do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Sporting depara-se com nomes menos sonantes, mas, ainda assim, motivadores de muita prudência, como o Manchester United, do trio português constituído por Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e a Roma, treinada por José Mourinho e que tem em Rui Patrício o guarda-redes titular.

O Union Berlim, sensacional líder do campeonato alemão e um dos responsáveis pela queda do Sporting de Braga à Liga Conferência Europa, será outro adversário a evitar pelos 'leões', que se poderão ainda cruzar com Midtjylland, batido pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da 'Champions', PSV Eindhoven, Rennes, Nantes e Mónaco.

No 'play-off' da Liga Conferência Europa, a Fiorentina é o adversário mais temível para o Sporting de Braga e a única representante das cinco principais ligas europeias inserida no pote 1 do sorteio, que inclui também Anderlecht, Lech Poznan, Partizan Belgrado, Dnipro, Gent, Cluj e Basileia.

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que não poderá opor equipas do mesmo país, realiza-se na segunda-feira, na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), com início às 12:00 (11:00 em Lisboa), e os jogos estão marcados para 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2023 (primeira mão) e 07, 08, 14 e 15 de março (segunda).

O sorteio do 'play-off' da Liga Europa começa às 13:00 (12:00 em Lisboa), seguido da Liga Conferência Europa, às 14:00 (13:00), e os encontros das duas mãos de ambas as provas estão agendados para 16 e 23 de fevereiro de 2023.

RPC // VR

Lusa/fim