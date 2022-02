A primeira mão realiza-se em 09 de março, no Estádio do Dragão, no Porto, e a segunda em 17, em Lyon.

Os 'dragões', que afastaram a Lazio no 'play-off' de acesso aos 'oitavos' (2-1 em casa e 2-2 fora), estão pela terceira vez nesta fase da prova, depois da vitória de 2010/11 e de terem sido eliminados nos quartos de final em 2013/14.

