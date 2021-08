Contratado ao Bayer Leverkusen, Wendell vai vestir a camisola número 22 e é o quinto reforço do plantel portista para 2021/2022, depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.

Natural de Fortaleza, o jogador de 28 anos passou, na formação, pelo Iraty, antes de se mudar para o Londrina, clube em que se estreou como sénior e de onde saiu, após duas épocas, para o Grémio de Porto Alegre.

No 'tricolor', no qual compartilhou o balneário com Alex Telles, efetuou 31 jogos, distribuídos por duas épocas, acabando por se transferir para o Bayer Leverkusen.

Esteve ao serviço do clube alemão durante oito temporadas, tendo realizado, já nesta época, o jogo 250 pelo clube.

