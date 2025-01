A equipa portuguesa, 18.ª na fase de liga, apenas poderia defrontar no play-off a Roma (15.ª) ou os checos do Plzen (16.ºs) e o sorteio não bafejou a equipa do argentino Martin Anselmi, novo treinador que se estreou na quinta-feira na Liga Europa.

Os 'dragões', sem o estatuto de cabeças de série face ao lugar em que terminaram a fase anterior, jogam primeiro em casa, em 13 de fevereiro, e na semana seguinte, em 20, visitam os romanos no Estádio Olímpico.

As equipas têm histórico de confrontos nas provas europeias, mas nunca na Liga Europa ou na antecessora Taça UEFA, que o FC Porto venceu em 2003 e 2012, e a Roma foi finalista derrotada em 1991 e 2023, então orientada por José Mourinho, treinador que também venceu na primeira vez dos 'dragões'.

As duas equipas 'cruzaram-se' na Taça das Taças de 1981/82, e na Liga dos Campeões de 2016/17 (qualificação) e 2018 (oitavos de final), com o FC Porto a ter melhor registo, de três vitórias, contra um triunfo dos romanos, registando-se dois empates.

Mourinho também está em prova na Liga Europa, à frente do Fenerbahçe, que garantiu na última jornada da fase de liga o 24.º e último lugar, com o sorteio a determinar hoje que irá defrontar no play-off o Anderlecht (10.º).

O vencedor da eliminatória entre o FC Porto e a Roma defrontará nos oitavos de final ou a Lazio ou o Athletic Bilbau, apurados diretamente como primeiro e segundo classificados na fase de liga, enquanto o Fenerbahçe, em caso de apuramento, encontrará Olympiacos (sétimo) ou Rangers (oitavo).

Na 'corrida' aos 'oitavos', realce ainda para os gregos do PAOK, do jogador português Vieirinha, que vão defrontar os romenos do Steaua Bucareste, e o AZ Alkmaar, do central Alexandre Penetra, com encontro marcado com o Galatasaray.

Os restantes jogos opõem o Midtjylland à Real Sociedad, o Union Saint-Gilloise ao Ajax, o Twente ao Bodo/Glimt e o Ferencváros ao Plzen.

Os vencedores do play-off avançam para jogos nos oitavos de final diante dos apurados diretamente: Lazio, Athletic Bilbau, Manchester United, de Ruben Amorim, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiacos e Rangers.

O play-off tem jogos marcados para 13 e 20 de fevereiro e os oitavos de final decorrerão em 06 e 13 de março.

