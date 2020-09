Depois de já terem vencido sábado o Águas Santas por 32-23, os 'dragões', campeões nacionais em 2018/19 e líderes de um campeonato cancelado devido à pandemia de covid-19 em 2019/20, dominaram e controlaram quase toda a partida.

Com um arranque equilibrado, e o jogo empatado a quatro bolas aos 10 minutos, o FC Porto acabou por demonstrar maior eficácia na 'cara' da baliza e 'descolar' no marcador, a uma semana do arranque do campeonato nacional.

Depois de o encontro chegar ao intervalo com 16-12 no marcador, os 'leões', que no sábado bateram o Avanca por 30-22, voltaram mais consistentes e reduziram a diferença, chegando aos 10 minutos da etapa complementar a perder apenas por um (18-17).

Apesar de novo período equilibrado, foram os 'azuis e brancos' a voltar a superiorizar-se, acabando por vencer por cinco golos de diferença.

"Todos os jogos são importantes para nós, mesmo sendo um particular. O campeonato arranca no sábado e a nossa equipa estava muito determinada hoje. Estou feliz com o resultado e com a forma como jogámos", explicou, em declarações ao Porto Canal, o técnico do FC Porto, Magnus Andersson.

Por seu lado, o técnico do Sporting, Rui Silva, realçou a dificuldade que a pandemia de covid-19 trouxe para "a realização de jogos particulares", destacando o bom movimento ofensivo e a necessidade de "continuar a trabalhar" para o arranque da Liga e para as competições europeias.

No outro jogo do segundo dia, entre duas equipas que perderam na primeira ronda, o Águas Santas venceu o Avanca por 23-19.

SIF // PFO

Lusa/Fim