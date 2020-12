Formado no FC Porto, João Mário, de 20 anos, estreou-se pela equipa principal na época passada, mas integrou o plantel principal só na época corrente, tendo já participado em sete jogos pela equipa orientada por Sérgio Conceição.

"Estou aqui desde 2008 e feliz por renovar contrato com este clube. Tem sido muito bom e é apenas o início de uma longa carreira, espero eu. Mas agora quero mais e vou continuar a trabalhar para merecer mais oportunidades do mister, é nisso que me vou focar e espero consegui-lo", afirmou em declarações aos canais de comunicação do clube.

