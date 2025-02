Depois do empate de sábado no dérbi de Madrid, 1-1, o 'barça' esteve à altura da sua ambição, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, conseguindo uma vitória ampla, no fecho do programa do dia da 23.ª jornada.

O campeonato está relançado, com o Real Madrid nos 50 pontos, o Atlético de Madrid nos 49 e o FC Barcelona nos 48.

O polaco Robert Lewandowski abriu a contagem, para os catalães, aos sete minutos, e Vargas empatou, aos oito.

Na segunda parte, a resistência do Sevilha acabou e os visitantes juntaram mais três golos, através de Fermin López (46), Raphinha (55) e Eric García (89).

O histórico Valência parece confirmar a tendência de recuperação, com três vitórias nos quatro últimos jogos, mesmo que nessa sequência esteja a goleada sofrida em Barcelona, por 7-1.

O jogo de hoje era de interesse direto para ambos os clubes, quanto à fuga aos últimos lugares, sendo que o Valência não ganhava ao Leganés desde abril de 2018.

Os valencianos, com o português André Almeida a titular e a contribuir com assistência para um dos golos, estiveram mais fortes e chegaram ao intervalo já a ganhar por 2-0.

Cristhian Mosquera marcou aos 30 minutos, a passe do internacional luso, e Diakhaby ampliou, aos 41.

O Valência sobe ao 18.º lugar, com 22 pontos, no lugar de play-off de descida e a um do Leganés, primeira equipa acima da 'linha de água'.

Atrás dos valencianos, em zona de descida, estão Alavés (21) e Valladolid (15).

O Alavés perdeu em casa com o Getafe, por 1-0 (golo de Arambarri, aos 44 minutos, de grande penalidade), e o Valladolid foi derrotado em Madrid pelo Rayo Vallecano, na sexta-feira.

No outro jogo de hoje, a Real Sociedad ganhou ao Espanyol, por 2-1 - um resultado que também agrada ao Valência, já que os catalães são 16.ºs, com os mesmos 23 pontos de Leganés e de Las Palmas, que ocupa o 15.º lugar.

Em San Sebastián, marcaram para a Real Sociedad Becker (01) e Brais Mendéz (84), e Javi Puado, de grande penalidade aos 53, para o Espanyol.

FB // JP

Lusa/Fim