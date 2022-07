"Princípio de acordo com o Sevilha para a transferência de Koundé. A natureza oficial do acordo depende da aprovação do jogador no exame médico e da assinatura de contratos", comunicou o 'Barça', no sítio oficial na Internet, com o Sevilha a escrever uma mensagem semelhante.

O central gaulês de 23 anos será a sexto reforço do clube 'culé' para época 2022/23, após as chegadas de Christensen, Pablo Torre, Kessié, Raphinha e Lewandowski.

A comunicação social espanhola dá conta que o contrato terá a duração de quatro temporadas e a transferência será concretizada por 50 milhões de euros (ME), mais um valor variável entre cinco e 10 milhões de euros.

