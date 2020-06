A resistência do último classificado do campeonato, que contou com o luso Kevin Rodrigues no segundo tempo, durou até aos 42 minutos, altura em que o jovem Asun Fati, de apenas 17 anos, apontou o seu quinto golo na competição e deixou o 'Barça' em vantagem ao intervalo.

O internacional português Nélson Semedo entrou no relvado de Camp Nou, aos 54 minutos, para o lugar de Sergi Roberto, e quase deixou a sua marca no resultado, quando assistiu o francês Griezmann para dilatar a vantagem, anulada pelo vídeoárbitro por fora de jogo, aos 65.

Contudo, quatro minutos depois, o inevitável argentino Lionel Messi sentenciou a partida, ao converter uma grande penalidade, reforçando o estatuto de melhor marcador de 'La Liga', agora com 21 golos.

Ao fim de 29 jornadas, o clube 'culé' passou a somar 64 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, segundo colocado, com 59, e que apenas entra em campo na quinta-feira para receber o Valência.

O Leganés soma 23, mas está a apenas três da primeira equipa acima da linha de despromoção, o Celta de Vigo, que tem menos um jogo disputado.

Com o tento solitário do colombiano Carlos Bacca, aos 16 minutos, o Villarreal somou o segundo triunfo seguido pela margem mínima (1-0), desta vez diante do aflito Maiorca, e reforçou o estatuto de candidato aos lugares europeus, ultrapassando, provisoriamente, o Valência no sétimo lugar, com 44 pontos.

O conjunto do arquipélago espanhol continua a necessitar de pontos na luta pela manutenção e segue no 18.º e antepenúltimo lugar, com 25 pontos, mais um do que o Espanyol (19.º), que hoje não foi além de um empate sem golos no reduto do Getafe, sem o contributo do português Antunes.

A formação dos arredores de Madrid jogou desde os 16 minutos com mais um elemento, face à expulsão do defesa colombiano Bernardo, mas desperdiçou a oportunidade de se isolar à condição no quarto posto, mantendo o quinto, com 47, os mesmos da Real Sociedad, que ainda não jogou.

AJC // VR

Lusa/Fim