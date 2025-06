FC Barcelona anuncia contratação do guarda-redes Joan García

Barcelona, 18 jun 2025 (Lusa) -- O FC Barcelona anunciou hoje a contratação do guarda-redes Joan García, que alinhava no Espaynol, depois de acionar a cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros, refere o campeão espanhol de futebol.