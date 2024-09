"Nós sabemos perfeitamente qual é a nossa responsabilidade. Olhamos todos os dias para a classificação e para o último lugar, e queremos muito sair dessa posição. Para sairmos, temos de vencer, temos de conseguir pontos e é isso que tudo faremos [para conseguir] no jogo com o Arouca", afirmou José Mota.

O Farense começou a época com cinco desaires em cinco jogos e é a única equipa do escalão principal que ainda não pontuou.

Apesar deste arranque negativo, o técnico do Farense assegurou que os seus atletas têm tido "forte aplicação" nos treinos, trabalhando com "o máximo empenho e seriedade", mas têm de "transportar isso para os jogos", admitiu.

"Antevejo um jogo extremamente difícil, um jogo competitivo, mas em que vamos certamente dar uma prova cabal do valor que este plantel do Farense tem", frisou José Mota.

O treinador destacou ainda que o jogo frente ao Arouca significa o regresso ao Estádio de São Luís, depois de três encontros fora e da receção ao campeão Sporting no Estádio Algarve.

"Há quatro jornadas que não jogamos no nosso estádio. Sabemos que temos tido sempre uma força muito grande com o apoio dos nossos adeptos. Espero que eles continuem a apoiar, que nos ajudem a ultrapassar este adversário difícil. Sabemos a importância que os nossos adeptos têm, esperamos que estejam presentes", referiu.

O técnico lembrou que o Arouca "também não tem tido bons desempenhos em termos pontuais", ressalvando que é uma equipa "com bons valores, que na época passada fez um excelente campeonato" e mantém "muitos desses jogadores".

"Temos de ser muito inteligentes, ter uma capacidade de concentração muito grande. O Arouca tem bons valores e, quando assim é, temos de estar sempre precavidos", finalizou.

Farense, 18.º e último classificado, sem pontos, e Arouca, 16.º, com três, defrontam-se no domingo, no Estádio de São Luís, em Faro, às 18:00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

EYP // VR

Lusa/Fim