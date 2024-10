Em Faro, Yanis Begraoui desaproveitou uma grande penalidade, aos 16 minutos, para os estorilistas, com a equipa da casa a marcar o golo do triunfo aos 90+6, por intermédio de Raúl Silva.

Os algarvios, que na passada jornada conquistaram o primeiro ponto na I Liga, na estreia do treinador Tozé Marreco no 'banco', somam agora quatro, mantendo-se, contudo, no 18.º e último lugar do campeonato, enquanto o Estoril Praia sofre a segunda derrota consecutiva e desce a 14.º, com seis.

