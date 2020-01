Famalicão vence Paços Ferreira e marca encontro com Benfica nas 'meias' da Taça O Famalicão venceu hoje o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, com um golo de Diogo Gonçalves a garantir o apuramento para a meia-final da competição. desporto Lusa desporto/famalicao-vence-pacos-ferreira-e-marca_5e1f8fb0fc58531c1bc7a7be





O Famalicão, quarto classificado do campeonato, marcou o único golo do jogo, disputado no Estádio da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, aos 82 minutos, por intermédio de Diogo Gonçalves, com os 'castores', 15.ºs na I Liga, a não conseguirem responder.

Com o triunfo de hoje, o Famalicão vai defrontar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal, a duas mãos, depois de os 'encarnados' terem vencido o Rio Ave, por 3-2, em jogo disputado na terça-feira.

