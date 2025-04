Os famalicenses, que somaram o segundo jogo seguido sem vencer, depois de três triunfos consecutivos, até começaram melhor, ao adiantarem-se aos oito minutos, por Justin de Haas, na conversão de uma grande penalidade, mas os 'arsenalistas', que atingiram o sétimo jogo seguido sem perder, com cinco triunfos e dois empates, igualaram aos 74, com um autogolo de Rodrigo Pinheiro.

Com este empate, o Sporting de Braga mantém o terceiro posto da Liga, com 64 pontos, menos oito pontos e mais um jogo do que Sporting e Benfica, que lideram a prova, e mais dois do que o FC Porto, quarto e que pode ultrapassar os bracarenses nesta ronda. O Famalicão deu um passo atrás na luta pelo quinto, de acesso à Liga Conferência, estando agora a quatro pontos do Vitória de Guimarães, presentemente nesse posto e ainda com menos um jogo.

