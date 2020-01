Falta do papel que prova estatuto de treinador pode afastar Klinsmann do banco

O alemão Jürgen Klinsmann, do Hertha de Berlim, está em risco de não poder sentar-se domingo no banco do Hertha Berlim, na receção ao Bayern Munique, por não ter na sua posse a licença de treinador de futebol.

desporto

Lusa

desporto/falta-do-papel-que-prova-estatuto-de_5e1f335bb846211c158fcbca