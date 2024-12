O árbitro da associação de Leiria, internacional desde 2015 e que hoje cumpre 42 anos, vai ter como assistentes no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, Pedro Martins e Hugo Marques, o quarto árbitro vai ser Hélder Malheiro, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins.

Fábio Veríssimo vai arbitrar o seu quarto dérbi lisboeta, o terceiro em terreno 'leonino', naquele que vai ser o seu oitavo jogo entre 'grandes' do futebol português.

O Benfica lidera o campeonato, com 38 pontos, mais um do que Sporting e FC Porto, que recebe o rival Boavista, no sábado, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação portuense.

JP // VR

