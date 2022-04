O United, que teve os dois jogadores portugueses em campo o tempo todo, e Diogo Dalot no banco, mostrou-se, como tantas outras vezes neste campeonato, uma equipa incapaz, e agora com a possibilidade de ficar ainda mais longe da zona europeia e da 'champions'.

A formação de Manchester segue no sétimo lugar, com 51 pontos, os mesmos de West Ham (sexto) e a três de Arsenal (quinto), com menos dois jogos disputados, e de Tottenham (quarto), que ainda hoje visita o Aston Villa.

Já para o Everton, que teve André Gomes no banco e depois de três derrotas consecutivas, duas das quais no campeonato, o triunfo é um 'balão de oxigénio', num momento em que a equipa treinada por Frank Lampard está um lugar acima da zona de descida, em 17.º.

Numa época em que já trocou de treinador, com a saída em janeiro de Rafa Benítez e a entrada de Frank Lampard, todos os pontos são 'vitais' para os 'toffees', que hoje passaram a somar 28, mais quatro do que o Burnley (18.º, com menos um jogo).

É precisamente depois do 'desastre' a meio da semana em casa do Burnley (3-2), que a vitória de hoje ganhou maior importância.

No jogo, da 32.ª jornada, em que Cristiano Ronaldo regressou ao '11' do United após ter estado doente, valeu ao Everton o golo de Gordon ainda na primeira parte, aos 27 minutos, com um remate fora de área, que desviou em Maguire e traiu De Gea.

RPM // VR

Lusa/Fim