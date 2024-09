O grupo Friedkin chegou a acordo com a sociedade que detém maioria do capital social do Everton (94%), detida pelo empresário Farhad Moshiri, mas a operação está dependente do aval da Premier League, da federação inglesa e do regulador do mercado em Inglaterra.

"Estamos satisfeitos com a conclusão do acordo, que nos permite tornarmo-nos proprietários deste clube emblemático. Estamos empenhados em assegurar as condições necessárias para a transação seja aprovada", indicou um porta-voz do grupo norte-americano, dono da Roma e do Cannes.

Em comunicado conjunto, publicado no site do Everton, o grupo Friedkin manifestou vontade de "proporcionar estabilidade ao clube e partilhar a visão de futuro" para o emblema de Liverpool, na qual se inclui a conclusão da construção de um novo estádio.

O empresário norte-americano John Textor, proprietário do Lyon e do Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, também tinha manifestado interesse na aquisição do Everton, que ocupa o 19.º e penúltimo lugar na Liga inglesa, sem qualquer vitória, após a realização de cinco jornadas na época 2024/25.

