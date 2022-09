O belga, de 22 anos, vestiu a camisola vermelha, símbolo de liderança da corrida espanhola, na sexta etapa, tendo segurado hoje o primeiro lugar, ao ser sexto na tirada, a 15 segundos do equatoriano Richard Carapaz, que somou o seu terceiro triunfo na 77.ª edição da Vuelta e a vitória na classificação do prémio de montanha.

Carapaz concluiu os 181 quiómetros, entre Moralzarzal e Puerto de Navacerrada, em 04:41.34 horas, gastando menos 17 segundos do que o português João Almeida, cujo nono lugar na etapa lhe permitiu subir dois lugares para a quinta posição na geral, a 07.16 minutos de Evenepoel, ultrapassando o neerlandês Thymen Arensman (DSM) e o espanhol Carlos Rodriguez (INEOS), sexto e sétimo, a 07.56 e 07.57, respetivamente.

No domingo, o pelotão da Vuelta cumpre os 96,7 quilómetros da 21.ª e última etapa, entre Las Rosas e Madrid, onde Remco Evenepoel vai ser consagrado sucessor do esloveno Primoz Roglic, vencedor das três últimas edições da corrida, 44 anos depois do último triunfo de um belga numa 'Grande Volta', caso da conquista de Johan De Muynck no Giro.

