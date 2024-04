Evanilson suspenso dois jogos por "conduta violenta" no jogo contra o Famalicão

O avançado Evanilson, do FC Porto, foi suspenso por dois jogos, por "conduta violenta" no encontro com o Famalicão (2-2), revelou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).