O Comité Disciplinar da FIFA acusa o antigo número '9' do FC Barcelona e dos 'Leões Indomáveis' de ter infringido as regras relativas a "comportamento ofensivo", em "violação dos princípios do fair-play" e de "incorreção de jogadores e oficiais".

Concretamente, repreende-se a Eto'o ter pressionado os oficiais aquando dos oitavos do final do torneio, em que as camaronesas perderam com o Brasil por 3-1, após grandes penalidades.

A suspensão de Eto'o não o afasta das funções de presidente da Fécafoot mas impede-o de "assistir aos jogos de futebol masculino e feminino implicando equipas representativas em todas as categorias ou grupos etários", esclarece a informação da FIFA.

O antigo jogador, na presidência federativa desde 2021, está em conflito aberto com as autoridades dos Camarões. Em março, recusou a nomeação do selecionar belga Marc Brys para a equipa principal, imposta pelo Ministério dos Desportos, para mais tarde se sujeitar à escolha.

FB // AMG

Lusa/Fim