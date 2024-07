O campeão de 2023 chega à etapa rainha com 32 segundos de vantagem para o português António Carvalho (ABTF-Feirense), segundo, e 59 para Luís Fernandes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), terceiro.

Stüssi impôs-se na primeira etapa, que acabou no alto, no Observatório de Vila Nova, e criou já diferenças significativas para os restantes candidatos, agora obrigados a tentar recuperar tempo na Torre, a mais 'temida' das montanhas da Volta.

Esta contagem de montanha de categoria especial coincide com a meta da etapa, que sai do Crato, vila alentejana do distrito de Portalegre que se estreia na corrida, com a primeira dificuldade ao quilómetro 42, na Serra de São Miguel (terceira categoria).

Segue-se a Serra das Olelas (64,6 km), também de terceira, e a Gardunha (112,4 km), começando depois, perto do quilómetro 140, a subir a caminho da Torre.

A tirada conta ainda com três metas volantes, em Castelo Branco (75,5 km), Fundão (121,2 km) e Covilhã (140,9 km). A 85.ª Volta a Portugal termina em 04 de agosto, com um contrarrelógio individual em Viseu.

SIF // AJO

Lusa/fim