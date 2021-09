"A Administração da SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o treinador Rui Santos para o término de um ciclo que chegou ao fim. [O Estrela da Amadora] agradece tudo o que um dos obreiros da subida fez por esta grande instituição, e não esquecerá a marca que será eternizada no tempo", indicou o clube.

O Estrela da Amadora desejou "as maiores felicidades pessoais a profissionais" a Rui Santos, de 57 anos, que orientou a equipa na época passada no Campeonato de Portugal e foi um dos principais responsáveis pelo regresso dos 'tricolores' aos campeonatos profissionais.

Rui Santos deixa o clube da Amadora um dia depois da goleada por 5-2 sofrida na receção ao Rio Ave e no 13.º lugar da II Liga, com quatro pontos em igual número de jogos, nos quais conquistou uma vitória.

RPC // RPC

Lusa/fim