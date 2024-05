"Um de nós. Obrigado por tudo, Sérgio", escreveu o clube da Reboleira, numa publicação acompanhada por um vídeo com imagens do técnico, mas sem revelar detalhes sobre o acordo de rescisão.

Sérgio Vieira, de 41 anos, tinha contrato com o Estrela da Amadora até 2026, depois de ter renovado o vínculo no ano passado, na sequência da subida dos 'estrelistas' à I Liga.

O técnico chegou à Amadora em 2022/23 e conduziu a equipa ao terceiro posto da II Liga, que deu acesso ao play-off de subida, em que os amadorenses superaram o Marítimo e consumaram o regresso ao primeiro escalão do futebol nacional, 14 anos depois.

Na presente época, o Estrela confirmou a permanência na I Liga na última jornada, terminando a competição no 14.º lugar, com 33 pontos, apenas mais um do que o Portimonense, que foi 16.º e antepenúltimo colocado e, por isso, está a disputar o play-off de acesso à I Liga com o AVS, do segundo escalão.

Antes de chegar à Reboleira, Sérgio Vieira treinou Farense, Famalicão e Moreirense em Portugal, e os clubes brasileiros São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária, Athletico Paranaense e Guaratinguetá.

MO // AMG

Lusa/Fim