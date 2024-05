Em Arouca, nenhuma das equipas conseguiu desbloquear o resultado, com a formação da casa a somar o sexto jogo consecutivo no campeonato sem perder (três vitórias e três empates), que lhe valem o sétimo lugar, com 46 pontos, a três do Moreirense, que é sexto.

Já o Estrela da Amadora, que não vence há sete jogos, continua na 15.º posição, primeiro posto da zona de salvação, com 30 pontos, mas apenas com mais dois do que o Portimonense, que é 16.º, lugar de disputa do play-off de manutenção.

AJO // AJO

Lusa/Fim