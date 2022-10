A formação comandada por Nelson Veríssimo, sétima classificada da I Liga, visita o Amora, sexto classificado da Série B do terceiro escalão, no Complexo Municipal Atletismo Carla Sacramento, no Seixal, a partir das 20:45.

Os restantes 17 emblemas da I Liga estreiam-se na competição no sábado, caso do Benfica, que lidera a I Liga, no terreno do Caldas, e no domingo, com as visitas do FC Porto, detentor do troféu, ao Anadia e do Sporting ao Varzim.

Também hoje, a BSAD, da II Liga, visita o Olhanense, do Campeonato de Portugal, antes de Moreirense e Vilafranquense protagonizarem, a partir das 15:30, no Minho, um dos dois duelos entre clubes do segundo escalão -- o outro opõe Nacional e Oliveirense, na Madeira.

O sorteio da quarta eliminatória está marcado para terça-feira.

- Sexta-feira, 14 out:

Olhanense (CP) -- BSAD (II), 15:00

Moreirense (II) -- Vilafranquense (II), 15:30

Amora (L3) - Estoril Praia (I), 20:45

- Sábado, 15 out:

Fontinhas (L3) -- Arouca (I), 10:00 locais (11:00 em Lisboa)

Nacional (II) -- Oliveirense (II), 11:00

Serpa (CP) - Gil Vicente (I), 15:00

Canelas 2010 (L3) -- Vitória de Guimarães (I), 15:00

Mafra (II) - Marítimo (I), 15:00

Trofense (II) -- Famalicão (I), 15:00

Sanjoanense (L3) - Belenenses (L3), 15:00

Académico de Viseu (II) -- Oriental (D), 15:30

Penafiel (II) -- Vizela (I), 15:30

Imortal (CP) -- Farense (II), 15:30

Tondela (II) -- Santa Clara (I), 20:00

Caldas (L3) -- Benfica (I), 20:45

- Domingo, 16 out:

Rabo de Peixe (CP) -- Sertanense (CP), 14:00 locais (15:00 em Lisboa)

Montalegre (L3) - São João de Ver (L3), 15:00

Bragança (CP) -- Pevidém (CP), 15:00

Pêro Pinheiro (CP) -- Sporting de Pombal (D), 15:00

Courense (D) -- Camacha (L3), 15:00

Dumiense (CP) -- Real Massamá (L3), 15:00

Tirsense (CP) -- Leixões (II), 15:00

Valadares Gaia (CP) -- Desportivo de Chaves (I), 15:00

Oliveira do Hospital (L3) -- Rio Ave (I), 15:00

Machico (CP) -- Boavista (I), 15:00

Vitória de Setúbal (L3) -- Paços de Ferreira (I), 15:00

São Martinho (CP) -- Casa Pia (I), 15:00

Vianense (CP) -- Beira-Mar (CP), 15:00

Vilaverdense (L3) -- Portimonense (I), 15:00

Felgueiras (L3) -- Sporting de Braga (I), 17:00

Varzim (L3) -- Sporting (I), 19:00

Anadia (L3) -- FC Porto (I), 20:45

Notas:

I: I Liga

II: II Liga

L3: Liga 3

CP: Campeonato de Portugal

D: Representante Associação Distrital

NOTA: A quarta eliminatória disputa-se em 08, 09 e 10 de novembro de 2022.

