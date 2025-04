O marroquino Yanis Begraoui deu vantagem aos visitantes, aos 21 minutos, Cassiano empatou, aos 43, na conversão de uma grande penalidade, mas a formação comanda por Ian Cathro chegou à vitória nos minutos finais, graças aos golos de Alejandro Marqués e João Carvalho, aos 82 e 87, respetivamente.

No jogo inicialmente marcado para segunda-feira, adiado devido ao apagão energético que afetou a Península Ibérica, o Estoril Praia regressou às vitórias após duas derrotas e subiu ao oitavo lugar, com 42 pontos, por troca com o Casa Pia, que somou o quarto jogo sem vencer, soma 41 e 'caiu' para o nono posto.

