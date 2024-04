O técnico dos 'canarinhos' salientou a importância de iniciar as últimas cinco jornadas do campeonato com uma vitória sobre um adversário que se encontra em lugar de despromoção e, como tal, numa situação menos confortável.

"O Chaves está numa situação mais delicada, mas tem um plantel com experiência e jogadores habituados a lidar com este tipo de situações. Claro que é uma situação mais desconfortável e temos de saber lidar com ela", explicou, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Trás-os-Montes.

Ciente de que uma derrota em Chaves poderá relançar o adversário na luta pela manutenção na I Liga, Vasco Seabra prefere não se focar nesse cenário, preferindo manter o foco no trabalho a realizar pelos seus comandados.

"Não é muito por aí que olhamos, é mais na perspetiva de que nós temos de fazer o nosso trabalho. Temos vindo a fazê-lo nos últimos jogos e conseguido bastantes pontos, tirando o jogo com o Sporting de Braga", recordou, esperançado em ultrapassar esse resultado adverso.

O Estoril Praia foi derrotado na última jornada que realizou, na receção aos bracarenses, e não marcou golos nos últimos dois encontros. No entanto, o treinador estorilista não mostrou uma preocupação especial com esse facto.

"O que sentimos no jogo com o Casa Pia é que tivemos oportunidades para finalizar e, contra o Sporting de Braga, tivemos um bocadinho menos de domínio no jogo para criarmos tantas oportunidades para o que nos é habitual, mas foi uma exceção. Temos jogadores que têm capacidade para criar oportunidades", apostou, confiante.

Vasco Seabra lembra que o Estoril Praia sofreu apenas um golo nas últimas quatro partidas, confiando uma vez mais na qualidade das opções de que dispõe para o eixo da defesa.

"Não posso dizer-lhes que este ou aquele está melhor em termos de trabalho, tem a ver com uma questão de como olho para o jogo e sinto que, para este jogo, estes conjugam melhor. O que é de valorizar é que, felizmente, temos seis centrais a competir de forma acérrima e muito boa", garantiu.

Erick Cabaco, Jordan Holsgrove e Nemanja Jovic compõem o lote de atletas lesionados e, por isso, indisponíveis para competir, desfalcando as opções de Vasco Seabra para o desafio frente aos flavienses.

O Estoril Praia, 13.º classificado da I Liga, com 29 pontos, desloca-se ao reduto do Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 22, a partir das 15:30 de domingo, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

