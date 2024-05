Falando no ato da posse do novo vice-chefe do Estado-Maior da Armada, Jorge Sambu, que promoveu de Capitão-de-mar-e-guerra para comodoro, Embaló afirmou que as celebrações dos 60 anos das Forças Armadas, que se assinalam este ano, "serão associadas" ao centenário de Amílcar Cabral.

Umaro Sissoco Embaló referia-se ao fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana que tem sido celebrado pelas comunidades destes países com atividades culturais, desportivas e políticas.

"O ano passado celebramos os 50 anos da nossa independência. Este ano vamos fazer uma coisa mais robusta, uma grande parada militar", disse Embaló.

O Presidente guineense prometeu convidar as Forças Armadas de outros países para a parada militar, nomeadamente as de Portugal.

Sissoco Embaló observou que tudo isso só é possível se o país tiver umas Forças Armadas que se regem "pela ordem e disciplina" e avançou que os militares poderão participar em vários trabalhos, nomeadamente na construção de estradas públicas.

As Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) foram criadas a 16 de novembro de 1964 na localidade de Cassacá, sul da Guiné-Bissau, tendo funcionado, na altura, como "braço armado" do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Com a abertura do país ao multipartidarismo em 1991, as FARP deixaram de pertencer a qualquer partido político.

