Num vídeo divulgado nas suas redes sociais - sob o lema "Nós sentimo-nos seguros no ACM" e no qual se veem adeptos estorilistas a chegarem ao estádio com máscara, desinfetarem as mãos à entrada e sentados nas bancadas com várias cadeiras de distância -, o clube vincou novamente a sua disponibilidade para poder ter público no recinto.

A mensagem ganha especial relevo numa altura em que a Direção-Geral da Saúde (DGS) abriu a porta a testes com adeptos no segundo escalão, segundo o anúncio feito na sexta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Os jogos entre Académico de Viseu e Académica, agendado para 08 de outubro, e entre Feirense e Desportivo de Chaves, marcado para 15 de outubro, serão monitorizados por um grupo de acompanhamento criado entre a DGS, LPFP e o pneumologista consultor da LPFP Filipe Froes.

Estes dois desafios, referentes à primeira jornada da II Liga e que foram adiados devidos a casos de covid-19, juntam-se ao jogo de hoje entre o Santa Clara e o Gil Vicente, da I Liga, que terminou empatado 0-0, e aos dois jogos da seleção portuguesa com Espanha (na quarta-feira) e Suécia (14 de outubro) no grupo de testes-piloto.

Portugal contabiliza pelo menos 1.995 mortos associados à covid-19 em 78.247 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.

