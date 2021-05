A subida de divisão dos 'canarinhos' poderá ainda acontecer nesta 31.ª jornada da II Liga, se a Académica empatar ou perder diante do Arouca, no encerramento da ronda, na segunda-feira.

O Estoril Praia lidera destacado o campeonato, com 66 pontos, cinco de vantagem relativamente ao Vizela, que é segundo, e 10 sobre os terceiros Feirense e Académica, que tem menos um jogo, enquanto o Penafiel, que somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer, passou a somar 40 pontos, igualando no sétimo lugar as equipas do Benfica B e Casa Pia.

As duas equipas mostraram vocação ofensiva desde o apito inicial, com os locais a conseguirem alguma superioridade na posse de bola, conseguindo larga vantagem no número de pontapés de canto conquistados (sete contra um), mas os lances de perigo pertenceram em exclusivo ao Estoril Praia.

Joãozinho, aos 12 minutos, e André Vidigal, aos 22, ficaram perto do golo, na sequência de remates cruzados à entrada da área dos 'rubro-negros', mas Luís Ribeiro, com duas grandes defesas, impediu os festejos dos líderes do campeonato.

O Estoril Praia surgiu mais rápido sobre a bola no segundo tempo, mas a melhor oportunidade de golo foi do Penafiel, quando Ronaldo Tavares, aos 66 minutos, venceu em velocidade a oposição do central Hugo Gomes, pela direita, entrou na área e acertou no poste, com Wagner a falhar, depois, a recarga.

A melhor resposta do Estoril chegou nos descontos, mas Rosier, sozinho ao primeiro poste, cabeceou mal e para fora.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Estoril Praia, 0-0.

Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Capela, Paulo Henrique, Simãozinho, Gustavo Henrique (David Caiado, 82), Bruno César (Júnior Franco, 72), João Amorim, Wagner (Rui Pedro, 73), Ronaldo Tavares (Vini, 90+2) e Robinho.

(Suplentes: Emanuel Novo, Vitinha, Vini, Leandro Teixeira, Rafa Sousa, Júnior Franco, David Caiado, Rui Pedro e Mateus).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Estoril Praia: Dani Figueira, João Diogo, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Gamboa, Zé Valente (Lazare, 70), Miguel Crespo (Rosier, 85), Harramiz, Yakubu Aziz (André Clóvis, 77) e André Vidigal (Bruno Lourenço, 85).

(Suplentes: Thiago Rodrigues, Carles Soria, Marcos Valente, Lazare, André Franco, Rosier, Bruno Lourenço, Murilo e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno César (02), Ronaldo Tavares (40), Hugo Basto (87) e Coronas (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

