No Estádio António Coimbra da Mota, o Famalicão adiantou-se no marcador aos 42 minutos, beneficiando de um autogolo de Vital, mas o Estoril Praia deu a volta ao resultado com golos de Rui Fonte, aos 45, e Chiquinho, aos 45+2. Na segunda parte, Banza fez o empate, aos 53.

Com este empate, o Estoril Praia está em quinto lugar, com 25 pontos, os mesmos do Sporting de Braga que tem menos um jogo, mas pode ser ultrapassado pelo Portimonense, que tem 23, enquanto o Famalicão, que vinha de três derrotas seguidas, está em 16.º, com 11, e pode cair ainda mais na tabela esta jornada.

