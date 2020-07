"Estou muito feliz por termos conseguido juntar estes dois parceiros, os Bombeiros de Cascais e o Grupo Sousa, o maior armador nacional, para mais uma iniciativa solidária destinada a Bolama, cidade-irmã de Cascais e onde temos um clube-irmão, sabendo que será um contributo muito importante para aquela região com quem temos uma relação muito próxima", salientou o presidente do Estoril Praia, Alexandre Faria, em comunicado enviado à Lusa.

"Os Bombeiros de Cascais mantêm um espírito de colaboração e parceria com diversas entidades, e em especial com o Estoril Praia, que tem revelado uma responsabilidade solidária muito significativa tanto em Portugal como noutros países", afirmou o presidente dos Bombeiros Voluntários de Cascais, Rui Rama da Silva, que ofereceram as viaturas.