O espetador apareceu no relvado ao minuto 90+4, quando o jogo estava parado e os jogadores se concentravam numa área próxima do banco de suplentes vimaranense, e primeiro tentou rasteirar Rochinha, acertando com o pé no jogador, dirigindo-se depois a Geny Catamo, tentando pontapear o avançado.

Na sequência da ocorrência, gerou-se alguma confusão em torno do espetador, que foi retirado do relvado por elementos da empresa de segurança privada ligada à organização do jogo.

O FC Porto venceu hoje na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, e repôs a vantagem em relação ao Sporting, batendo o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato.

Em Guimarães, o avançado iraniano Mehdi Taremi marcou o único golo da partida, aos 36 minutos, de penálti, desperdiçando depois, aos 62, novo castigo máximo, num jogo em que os vimaranenses terminaram reduzidos a 10, devido a expulsão do colombiano Oscar Estupiñán, aos 80.

TYME // AJO

Lusa/Fim