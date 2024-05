Carreras, de 21 anos, foi emprestado ao Benfica pelo Manchester United em janeiro, no mercado de inverno, depois de também ter sido cedido na primeira metade da época ao Granada, com o clube da Luz a ter opção de compra na ordem dos seis milhões de euros.

"O Sport Lisboa e Benfica exerceu junto do Manchester United a opção de compra, prevista no acordo celebrado com o clube inglês em janeiro, para a aquisição a título definitivo de Álvaro Carreras. O defesa-esquerdo assinou, entretanto, um contrato que o liga ao clube por cinco anos, até 2029", indicou o Benfica.

O lateral espanhol entrou em janeiro na Luz, com o objetivo de colmatar as carências da equipa no lado esquerdo da defesa e após a saída de Jurásek, contratado por 14 milhões de euros e que raramente foi opção para o treinador alemão Roger Schmidt.

Carreras também não foi uma opção para o treinador alemão, que quase sempre preferiu adaptar o médio Fredrik Aursnes, com o lateral espanhol a disputar desde janeiro 16 jogos, mas apenas sete a titular.

